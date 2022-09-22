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На австралийское побережье выбросились 230 китов. Видео

CentralAsia (CA) -  Около 230 китов оказались на мели у западного побережья Тасмании (Австралия). Об этом передает Euronews со ссылкой на Министерство природных ресурсов и окружающей среды Тасмании.

Стая, выбросившаяся на берег Оушен-Бич, по-видимому, является гриндами, и предполагается, что по крайней мере половина из них всё ещё живы. Об этом заявил в среду Департамент природных ресурсов и окружающей среды Тасмании.

В департаменте сообщили, что команда из Программы сохранения морской среды собирает снаряжение для спасения китов и направляется в этот район.

Местный житель сообщил Австралийской радиовещательной корпорации, что киты были видны у входа в гавань Маккуори. Местные власти призвали людей держаться подальше от этих мест.

14 кашалотов были обнаружены в понедельник днем на острове Кинг, входящем в состав штата Тасмания в проливе Басса между Мельбурном и северным побережьем Тасмании.

Киты известны массовым выбросом на мелководье по не совсем понятным причинам.

Два года назад около 470 китов были обнаружены на песчаных отмелях у западного побережья Тасмании, что стало самым массовым выбросом на берег за всю историю наблюдений в Австралии. После недельных усилий 111 из этих китов были спасены, остальные погибли.

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