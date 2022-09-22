В России за сутки выявили 53,4 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 53 457 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 53 045 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 412. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни замедлялось.

В больницы попали 3 719 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 52 регионах страны, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 107 умерших.

Выздоровели за сутки 57 019 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 641 тыс. 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 447 умерших и 19 млн 594 тыс. 562 выздоровевших.