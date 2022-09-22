На протестах против мобилизации в России задержали более 1300 человек, некоторым вручили повестки. Видео, фото

CentralAsia (CA) - По состоянию на утро 22 сентября в России на акциях протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, силовики задержали более 1313 человек в 38 городах, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 536 и 478 человек соответственно. В Екатеринбурге 48 задержанных, в Перми – 30. «ОВД-Инфо» уточняет, что в Екатеринбурге известно как минимум об одном уголовном деле.

If Russians are so cruel to the tiny minority in Russia who protest against forced mobilisation, then you can only imagine how they cruel towards civilians in Ukraine. It happened today in Moscow. 1/2 pic.twitter.com/54Ph9VUvjV — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 21, 2022

В других городах России акции в основном были немногочисленными. При этом полиция действовала жестко: к мирным протестующим применяли насилие, в Петербурге людей избивали дубинками, отмечает издание.

В Новосибирске задержали местного жителя, крикнувшего силовикам «Я не хочу умирать за Путина и за вас!»https://t.co/pHDlfXJMMa



Видео: ACT-54 Black pic.twitter.com/dW1cOadVYY — Медиазона (@mediazzzona) September 21, 2022

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о пресечении «несанкционированных акций» в регионах РФ, число их участников она назвала «незначительным».

Protests in Moscow and St Petersburg today have grown pretty large. People chanting “No to War!” Dozens of arrests reported pic.twitter.com/9F4E5VIy9E — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Российские телеграм-каналы сообщают, что сразу в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

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Телеграм-канал «Вот так» пишет, что задержанных заставляли подписывать повестки в ОВД «Соколиная Гора». Там находился военный комиссар, рассказала жена одного из задержанных; его также заставили подписать повестку.

Позже она сообщила «Медиазоне», что ее мужа отпустили из ОВД. «Ему лично вручал [повестку] комиссар. На видео они снимали, как они вручают ему повестку, и говорили, что он не может не принять ее, потому что он гражданин Российской Федерации и обязан явиться завтра в комиссариат», – уточнила она.

Задержанные также сообщили «ОВД-Инфо», что повестки вручали в ОВД «Восточное Измайлово», «Текстильщики» и «Алтуфьево».

Фото одной из повесток опубликовал член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. По его словам, оно сделано в ОВД Можайского района.

«Повестки вручили задержанным в ОВД Соколиная гора и Люблино. В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, который говорит, что сейчас будет вручать повестки. К ОВД по району Проспект Вернадского, по информации задержанных, приехали сотрудники военкомата», – говорится в сообщении.