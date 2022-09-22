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На протестах против мобилизации в России задержали более 1300 человек, некоторым вручили повестки. Видео, фото
Продолжение: В России прошли протесты против мобилизацииПредыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (CA) -  По состоянию на утро 22 сентября в России на акциях протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, силовики задержали более 1313 человек в 38 городах, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 536 и 478 человек соответственно. В Екатеринбурге 48 задержанных, в Перми – 30. «ОВД-Инфо» уточняет, что в Екатеринбурге известно как минимум об одном уголовном деле.

В других городах России акции в основном были немногочисленными. При этом полиция действовала жестко: к мирным протестующим применяли насилие, в Петербурге людей избивали дубинками, отмечает издание.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о пресечении «несанкционированных акций» в регионах РФ, число их участников она назвала «незначительным».

Российские телеграм-каналы сообщают, что сразу в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

Телеграм-канал «Вот так» пишет, что задержанных заставляли подписывать повестки в ОВД «Соколиная Гора». Там находился военный комиссар, рассказала жена одного из задержанных; его также заставили подписать повестку.

Позже она сообщила «Медиазоне», что ее мужа отпустили из ОВД. «Ему лично вручал [повестку] комиссар. На видео они снимали, как они вручают ему повестку, и говорили, что он не может не принять ее, потому что он гражданин Российской Федерации и обязан явиться завтра в комиссариат», – уточнила она.

Задержанные также сообщили «ОВД-Инфо», что повестки вручали в ОВД «Восточное Измайлово», «Текстильщики» и «Алтуфьево».

Фото одной из повесток опубликовал член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. По его словам, оно сделано в ОВД Можайского района.

«Повестки вручили задержанным в ОВД Соколиная гора и Люблино. В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, который говорит, что сейчас будет вручать повестки. К ОВД по району Проспект Вернадского, по информации задержанных, приехали сотрудники военкомата», – говорится в сообщении.

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