На протестах против мобилизации в России задержали более 1300 человек, некоторым вручили повестки. Видео, фото

CentralAsia (CA) - По состоянию на утро 22 сентября в России на акциях протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, силовики задержали более 1313 человек в 38 городах, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 536 и 478 человек соответственно. В Екатеринбурге 48 задержанных, в Перми – 30. «ОВД-Инфо» уточняет, что в Екатеринбурге известно как минимум об одном уголовном деле.

If Russians are so cruel to the tiny minority in Russia who protest against forced mobilisation, then you can only imagine how they cruel towards civilians in Ukraine. It happened today in Moscow. 1/2 pic.twitter.com/54Ph9VUvjV