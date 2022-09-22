Президент Узбекистана предложил Зойира Мирзаева на пост главы Ташкентской области

Зойир Мирзаев

CentralAsia (UZ) - В четверг, 22 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, посетивший город Нурафшан, пригласил Зойира Мирзаева на должность главы Ташкентской области.

«Выдвигаю Зоира Мирзаева кандидатом на пост хокима Ташкентской области и готов рассмотреть, есть ли кандидат, способный выполнить эту задачу», — цитирует «Кун уз» выступление президента на внеочередной сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов.

Мирзаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Ташкентской области 18 ноября 2021 года.

В 2018 году, работая вице-премьером – руководителем комплекса агропромышленного комплекса, продовольствия и товаров народного потребления, Мирзаев был снят с занимаемой должности после того, как в Аккурганском районе Ташкентской области унизил чиновников и фермеров, приказав им стоять в холодной воде в канаве и заставив несколько фермеров поднять камни и стоять в таком положении.

После того события, которое вызвало резонанс в соцсетях, он был назначен на должность главы Шараф-Рашидовского района Джизакской области 7 ноября 2018 года, а с октября 2019 года по 18 ноября 2021 года занимал должность хокима Кашкадарьинской области.