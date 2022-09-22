Узбекистан и ЮНЕСКО обсудили перспективы расширения взаимодействия

CentralAsia (UZ) - На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле.

Подробно обсуждены текущее состояние и перспективы расширения взаимодействия между Узбекистаном и ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба МИДа.

Состоялся обмен мнениями по графику и организационным аспектам запланированных мероприятий.

Одри Азуле сообщила, что ЮНЕСКО поддерживает курс реформ и преобразований в Узбекистане, заверив о готовности Организации оказывать всяческое содействие республике в реализации международных инициатив. Она также поздравила узбекскую сторону с избранием в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, являющийся одним из авторитетных и престижных руководящих органов ЮНЕСКО.

Отмечено высокое значение совместного запуска в 2021 году Международного консультативного комитета по сохранению и реставрации объектов всемирного наследия, который был инициирован Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Выражена готовность Организации к активной работе в рамках продвижения резолюции ЮНЕСКО «Хивинский процесс: поощрение международного сотрудничества в регионе Центральной Азии», принятой в 2021 году по инициативе узбекской стороны.