В Самарканде стартует открытый чемпионат Центральной Азии по лёгкой атлетике

CentralAsia (UZ) - С 23 по 25 сентября в Самарканде пройдёт 4-й открытый чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике, сообщает ИА «Дунё».

Более 300 спортсменов из 11 стран примут участие в международных соревнованиях. Сборные команды Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана прибудут в Узбекистан для участия в открытом турнире. К ним присоединятся также спортсмены из Малайзии, Таиланда и Филиппин.

Для проведения Открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике был подготовлен спортивный комплекс «Афросиаб Арена» в Самарканде с новым покрытием беговой дорожки и секторами для метаний, сертифицированных по стандартам «World athletics». Открытый турнир станет первым масштабным мероприятием после реконструкции стадиона.

Спортсмены выступят как в основных беговых дисциплинах, так и в технических видах - прыжки в высоту, с шестом, в длину, тройной прыжок, метание диска, молота, ядра, копья.

Сборная команды Узбекистана по легкой атлетике заявлена почти во всех дисциплинах.

На третий день соревнований состоится очередной этап международного благотворительного забега «Save Aral 2022» розыгрыша кубка председателя правления АО «Узбекнефтегаз». Более двух тысяч участников поддержат забег «Save Aral», проводимый в целях привлечения внимания общественности к экологическому кризису вокруг Аральского моря.