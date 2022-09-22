Минобороны России сообщило о возвращении 55 военных из плена

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России прокомментировало обмен пленными с Украиной, о котором стало известно минувшей ночью. Ведомство сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с территории Украины были возвращены 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.

Сейчас они доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях, заявили в пресс-службе Минобороны. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками», — отмечается в сообщении министерства.

О том, что Москва и Киев обменялись военнопленными, сообщил накануне президент Турции Реджеп Эрдоган, он назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали обмену.

Украина ранее сообщала, что в результате обмена получила 215 военнослужащих, среди которых командиры полка «Азов». Глава офиса президента Украины Ермак говорил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». По заверениям президента Украины Владимира Зеленского, России также передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. В сводке Минобороны он не упоминается. Также в ней не фигурирует «Азов».

Зеленский также заявил, что, по условиям обмена, освобожденные члены полка «Азов» до окончания боевых действий останутся в Турции «под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях».