Выходцев из Центральной Азии, получивших за последние 10 лет российское гражданство, могут обязать проходить службу

CentralAsia (UZ) - Выходцев из Центральной Азии, которые за последние 10 лет получили российское гражданство, могут обязать проходить военную службу, сообщает член Совета по правам человека при президенте России Кирилла Кабанова.

«В рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года. Это коснется выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана», – написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.

«Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в специальной военной операции в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», – подчеркнул Кабанов.