Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения
- Азия и мир, политика
- 17:01, 22 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Начальник генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери рассказал о планах России, Китая и Ирана провести совместные военные учения этой осенью.
«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года… Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях»,— рассказал Багери в ходе пресс-конференции.
В январе этого года Китай, Россия и Иран также проводили совместные морские учения. Они получили название «Пояс морской безопасности 2022 года» и стали третьими совместными военно-морскими учениями трех стран.
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