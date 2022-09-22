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Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Начальник генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери рассказал о планах России, Китая и Ирана провести совместные военные учения этой осенью.

«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года… Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях»,— рассказал Багери в ходе пресс-конференции.

В январе этого года Китай, Россия и Иран также проводили совместные морские учения. Они получили название «Пояс морской безопасности 2022 года» и стали третьими совместными военно-морскими учениями трех стран.

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