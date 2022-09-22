МИД России выступил за расширение Совбеза ООН

CentralAsia (CA) - МИД России положительно оценивает предложение президента США Джо Байдена о расширении состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков. В российском дипведомстве сообщили, что могут предложить «достойных кандидатов».

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них — постоянные: Великобритания, Китай, РФ, США и Франция. Они обладают правом вето. Десять непостоянных членов избираются на двухгодичный срок.

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается»,— сказал Рябков.

Байден на Генассамблее ООН заявил, что Вашингтон поддерживает расширение Совета Безопасности организации. По его мнению, постоянными членами могут стать страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна.