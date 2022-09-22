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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отмечает 41- ый день рождения
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  22 сентября президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполнился 41 год.

С днем рождения главу государства поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Ирана Сейед Эбрахим Раиси, а также родившийся в Туркменистане российский космонавт Олег Кононенко, поздравления которых опубликовало госинформагентство ТДХ.

Также с днем рождения президента поздравили председатели палат парламента Гульшат Маммедова и Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры, работники аппарата президента, министры, члены правительства и участники выставки экономических достижений страны.

Поэтесса Гозель Шагулыева посвятила президенту поэму, текст которой предваряется размышлениями о воспитании Сердара Гурбангулы Бердымухамедовым.

Сердар Бердымухамедов пришел к власти в марте текущего года. Он сменил на посту президента своего отца Гурбангулы Бердымухамедова.

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