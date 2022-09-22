В Узбекистане выращивают японский чай

CentralAsia (UZ) - Ученые Узбекистана проводят научные работы по адаптации чайных растений к почвенно-климатическим условиям республики и начали выращивать японский чай, сообщает Минсельхоз республики.

Чай высаживают в горных и предгорных регионах, расположенных на высоте 600-1500 метров над уровнем моря, в частности в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской областях и в Ферганской долине. Пробные растения чая хорошо развиваются в стране.

Эта инициатива по выращиванию чая в стране стартовала, когда президент Шавкат Мирзиёев во время визита в Японию подписал протокол с премьер-министром страны восходящего солнца, достигнув договоренности по выращиванию чая, - отметили в Минсельхозе.

После этого было принято постановление Кабинета Министров «О мерах по организации производства чая и обеспечения населения качественным чаем и чайной продукцией отечественного производства».

Преподаватели кафедры земледелия и мелиорации Ташкентского государственного сельскохозяйственного университета в сотрудничестве с Токийским сельскохозяйственно-технологическим университетом интродуктировали 5 сортов чая («Саямакаори», «Фукимидори», «Хокимэй», «Фушин», «Саямадори») и привезли в Узбекистан эти сорта чая для исследования.

Цель данного партнерства – размножение растений чая в горных и предгорных районах, а затем создание площади для его выращивания. Это позволит обеспечить внутренний рынок качественным местным чаем и чайной продукцией по недорогой цене.