Глава ДНР подтвердил обмен Виктора Медведчука

Виктор Медведчук

CentralAsia (CA) - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена пленными с Украиной освобождены 56 человек. Среди них 55 военнослужащих и украинский политик Виктор Медведчук (СМИ называют его кумом президента Владимира Путина).

Глава ДНР уточнил, что Украине были выданы 215 пленных, в том числе «представители нацбатов». Ранее об обмене Виктора Медведчука сообщал Киев, а в Кремле отказались комментировать эту информацию.

«Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят»,— рассказал Пушилин. Он добавил, что понимает эмоции людей, оценивающих произошедший обмен как неоднозначный.

В сегодняшней сводке Минобороны России, где подтверждался факт обмена пленными между Украиной и РФ, Виктор Медведчук не упоминался.

Украинские власти заявили, что России выдали более 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.