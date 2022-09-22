В Узбекистане нуждающимся выделят более $9 млн на ипотеку

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запустят ипотечную программу «Мой первый дом». Ее реализация начнется в Ташкентской области.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 сентября на сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов предложил запустить новую ипотечную программу «Мой первый дом», сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Инициативу внедрят в столичном регионе со следующего года. Мирзиёев подчеркнул, что у каждого жителя области должна быть возможность один раз взять льготную ипотеку в новостройке. С 2023 года нуждающимся выделят субсидии на жилищную ипотеку в размере 100 млрд сумов (более $9 млн.).

Жителей 19 аварийных домов в Алмалыке, Ангрене, Ахангаране, Бекабаде, Нурафшане, Чирчике и Янгиюле переселят в современные дома.

Глава государства также поручил подготовить предложения по строительству массива «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан») в Зангиатинском районе.