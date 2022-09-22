Президент Узбекистана поздравил главу Туркменистана с днем рождения

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 сентября провел телефонный разговор с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В начале беседы глава государства поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему доброго здоровья, благополучия и больших успехов, а также процветания братскому туркменскому народу.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба президента.

Главы государств также обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия.

В завершение телефонного разговора президент Узбекистана поздравил президента и народ Туркменистана с наступающим государственным праздником – Днем независимости страны.