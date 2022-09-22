Президент Узбекистана поздравил главу Туркменистана с днем рождения

- Узбекистан, общество
- 18:26, 22 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 сентября провел телефонный разговор с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
В начале беседы глава государства поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему доброго здоровья, благополучия и больших успехов, а также процветания братскому туркменскому народу.
Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба президента.
Главы государств также обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия.
В завершение телефонного разговора президент Узбекистана поздравил президента и народ Туркменистана с наступающим государственным праздником – Днем независимости страны.