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Президент Узбекистана поздравил главу Туркменистана с днем рождения

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 сентября провел телефонный разговор с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В начале беседы глава государства поздравил президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему доброго здоровья, благополучия и больших успехов, а также процветания братскому туркменскому народу.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба президента.

Главы государств также обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия.

В завершение телефонного разговора президент Узбекистана поздравил президента и народ Туркменистана с наступающим государственным праздником – Днем независимости страны.

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