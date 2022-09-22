В Узбекистане за день уволили четырех главных имамов

- Узбекистан, общество
- 19:47, 22 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В нескольких областях Узбекистана уволили четырех районных имамов, сообщает УзА.
Отстранение от должностей последовало на заседании под председательством главы Управления мусульман Узбекистана Нуриддина Холикназарова.
Как отмечается, уволенные имамы «недобросовестно подходили к своим обязанностям и не прилагали серьезных усилий для удовлетворения потребностей верующих мусульман».
Кого именно отстранили:
- главный имам Термезского района Сурхандарьинской области Яхьё Очилов;
- главный имам Алтынсайского района Сурхандарьинской области Мамаюсуф Маматкулов;
- главный имам Шахриханского района Андижанской области Иззатулла Тургунов;
- главный имам Сергелийского района Ташкента Эшмурод Ахбутаев.
В отношении главного имама Сохского района Ферганской области Вахиджона Камолова применили дисциплинарные меры.
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