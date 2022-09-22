В Узбекистане за день уволили четырех главных имамов

CentralAsia (UZ) - В нескольких областях Узбекистана уволили четырех районных имамов, сообщает УзА.

Отстранение от должностей последовало на заседании под председательством главы Управления мусульман Узбекистана Нуриддина Холикназарова.

Как отмечается, уволенные имамы «недобросовестно подходили к своим обязанностям и не прилагали серьезных усилий для удовлетворения потребностей верующих мусульман».

Кого именно отстранили:

главный имам Термезского района Сурхандарьинской области Яхьё Очилов;

главный имам Алтынсайского района Сурхандарьинской области Мамаюсуф Маматкулов;

главный имам Шахриханского района Андижанской области Иззатулла Тургунов;

главный имам Сергелийского района Ташкента Эшмурод Ахбутаев.

В отношении главного имама Сохского района Ферганской области Вахиджона Камолова применили дисциплинарные меры.