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В Узбекистане за день уволили четырех главных имамов

CentralAsia (UZ) -  В нескольких областях Узбекистана уволили четырех районных имамов, сообщает УзА.

Отстранение от должностей последовало на заседании под председательством главы Управления мусульман Узбекистана Нуриддина Холикназарова.

Как отмечается, уволенные имамы «недобросовестно подходили к своим обязанностям и не прилагали серьезных усилий для удовлетворения потребностей верующих мусульман».

Кого именно отстранили:

  • главный имам Термезского района Сурхандарьинской области Яхьё Очилов;
  • главный имам Алтынсайского района Сурхандарьинской области Мамаюсуф Маматкулов;
  • главный имам Шахриханского района Андижанской области Иззатулла Тургунов;
  • главный имам Сергелийского района Ташкента Эшмурод Ахбутаев.

В отношении главного имама Сохского района Ферганской области Вахиджона Камолова применили дисциплинарные меры.

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