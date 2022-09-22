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Президент Бердымухамедов «подарил» Ашхабаду 150 новых такси Toyota Corolla

CentralAsia (TM) -  Таксопарк Ашхабада пополнился 150 автомобилями Toyota Corolla.

Госинформагентство ТДХ сообщает, что это сделано по поручению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в преддверии празднования Дня независимости.

На новых такси наклеена надпись, что это подарок от главы государства.

Издание пишет, что в машинах установлена системы GPS, чтобы определять местонахождение транспортного средства и контролировать превышение скорости езды водителем.

Последний раз таксопарк пополнялся в мае прошлого года. Тогда в честь 140-летия Ашхабада в столице запустили 200 новых такси такой же марки и 400 автобусов Hyundai ALL New super Aero City.

День независимости Туркменистана отмечается 27 сентября.

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