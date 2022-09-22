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В Узбекистане в этом году более 5,5 тысяч человек выиграли в лотерее Green Card

CentralAsia (UZ) -  В этом году 5511 заявителей из Узбекистана победили в лотерее, теперь они должны пройти собеседование в посольстве США, чтобы получить визу.

На сайте лотереи опубликована статистика по количеству победителей Green Card — программы по получению иммиграционных виз, дающих право на получение статуса постоянного резидента США.

Согласно данным, в этом году в общей сумме 119 262 заявителя были признаны победителями. Все они будут приглашены на собеседование для получения визы в посольстве США в своей стране, и только 55 тыс. из них получат визы.

По количеству победителей лотереи Узбекистан оказался на 3-м месте с 5511 победителями. На первых строчках расположились Египет (5529 человек) и Алжир (5526 человек).

В первую десятку также вошли Иран (5506), Россия (5505), Судан (4863), Марокко (4469), Конго (4385), Украина (3808), Непал (3808) и Армения (3525).

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