В августе продажа недвижимости в Узбекистане выросла на 30%

CentralAsia (UZ) - Пр данным экспертов Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), рынок недвижимости Узбекистана показывает взрывной рост.

Эксперты объяснили это резким увеличением объемов ипотечного кредитования в августе, что в свою очередь повлияло на положительную динамику купли-продаж во всех регионах.

В августе количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане составило 26,5 тысячи, что на 30% больше (+6,2 тысячи), чем в июле (20,3 тысячи). С начала года рост продаж жилья составил 8,5% (172,7 тысячи).

Резкое увеличение объемов ипотечного кредитования в августе на 37% по сравнению с июлем (с 1,1 трлн сумов до 1,5 трлн сумов) повлияло на положительную динамику купли-продаж во всех регионах.

Высокие темпы роста отмечены в Каракалпакстане в 2,3 раза, Самаркандской – 75% и Джизакской областях – 41%. По сравнению с августом 2021 года, количество сделок купли-продажи недвижимости увеличилось на 22% (+4,7 тысячи).

Значительный рост стоимости жилья наблюдается:

в Хорезмской – 6,1%;

Кашкадарьинской области – 1,9%;

Ферганской области – 1,8%.

Снижение цен на жилье зафиксировано:

в Сурхандарьинской – 5,3%;

Андижанской области– 2,1%;

Сырдарьинской области – 1,2%;

Навоийской области – 1,1%.

На вторичном рынке недвижимости Ташкента рост цен немного замедлился и составил 1,4% (в июне 2,4%, в июле 2,9%). Наибольший рост цен на жилье отмечен в Чиланзарском, Алмазарском и Шайхантахурском районах. В Сергелийском районе зафиксировано снижение цен.

С начала года средние цены в столице выросли на 13% (по республике 7%), что свидетельствует о росте спроса на жилье, в том числе в результате притока иностранных граждан.