Въезд и выезд в Монголию не будет запрещен, — глава Минюст

- Монголия, происшествия
- 4:22, 23 сентября 2022
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CentralAsia (MNG) - 21–22 сентября российские социальные сети заполонили видеоролики, на которых запечатлено интенсивное движение на пунктах пересечения границы страны. В большинстве роликов были показаны люди на границах с Грузией, Казахстаном, Монголией и Финляндией. СМИ и Telegram-каналы связали длинные очереди с заявлением Владимира Путина от 21 сентября о том, что Россия начнет набор солдат для участия в войне в Украине.
О ситуации на границе и таможне вчера /22.09.2022/ журналистам проинформировал министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ.
«По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня в социальных сетях была распространена информация о том, что вокруг Хиагта образовалась длинная очередь из автомобилей. По последней информации, возле Хиагта стоит 60 машин с регистрационными номерами, а на границе образовалась очередь из 30-40 машин. По информации, полученной вчера, наблюдается увеличение пассажиропотока на монгольскую сторону.
Поскольку у нас на сегодняшний день действует взаимный безвизовый режим с Россией, мы несем ответственность за беспрепятственный въезд граждан с заграничными паспортами, которые ранее не допустили нарушений. Монголия и Россия путешествуют без визы сроком на 30 дней. Нет никаких причин ограничивать этих иностранцев каким-либо образом.
Вчера мы провели собрание и изучили эту информацию. По распоряжению президента Российской Федерации В. Путина увеличивается призыв на военную службу.
Анализировать внутренние дела этой страны с монгольской стороны не представляется возможным.
В настоящее время количество иностранцев в Монголии составляет около 17-18 тысяч человек. Это число еще не достигло максимального коэффициента национальной безопасности».
Гражданин Монголии заметил, что образовалась огромная очередь с российской стороны на границе Монголии и России pic.twitter.com/kcH8ANZooa— Bystander Майдар (@Tatarmai) September 22, 2022