Владелец Central Hotels Group Абдулла Аль Абдулла пожертвовал $483 000 монгольским детям

Абдулла Аль Абдулла

CentralAsia (MNG) - Владелец и оператор Central Hotels Group Абдулла Аль Абдулла пожертвовал 483 000 долларов США ЮНИСЕФ, чтобы расширить доступ уязвимых детей в Монголии к Программе развития детей младшего возраста (ECD) и дошкольным услугам.

Семья Аль-Абдулла, убежденный сторонник благотворительной деятельности, была представлена Абдуллой Аль-Абдуллой, генеральным директором группы Central Hotels, который объявил о взносе и призвал частные компании в ОАЭ и странах Персидского залива поддержать программу, которая инвестирует в создание человеческого капитала, особенно молодого поколения.

«Развитие детей в раннем возрасте оказывает огромное влияние на низовой уровень в странах по всему миру. Воспитание ума наших детей с раннего детства и предоставление им наилучших возможностей поможет улучшить их навыки и качество жизни в будущем. Я надеюсь, что это пожертвование поможет многим детям в Монголии. Кроме того, я хочу призвать компании в ОАЭ и странах Персидского залива поддержать программу Unicef ECD, особенно в других развивающихся странах», — сказал Абдулла Аль Абдулла.

Программа UNICEF в Монголии направлена на то, чтобы в 2022 и 2023 годах охватить 35 000 детей доступом к дошкольным услугам в пяти районах, включая район Баянзурх, более бедный пригородный район города Улан-Батор в Монголии.

Кроме того, программа направлена на поддержку развития потенциала на местном уровне путем повышения осведомленности родителей и опекунов о критических ранних годах в жизни детей, реконструкции старых центров раннего обучения с водоснабжением, санитарией и системами вентиляции для улучшения условий обучения и содействие реализации на рабочем месте политики, учитывающей интересы семьи, включая оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, грудное вскармливание и доступ к качественному уходу за детьми.

«Первые 1000 дней жизни оказывают огромное влияние на развитие мозга детей, физическое и психическое благополучие и, соответственно, на будущее детей и их сообществ», — сказал Эльтайеб Адам, представитель ЮНИСЕФ в регионе Персидского залива.

«Пожертвование семьи Аль-Абдулла в рамках программы ЮНИСЕФ по развитию детей младшего возраста в Монголии раскроет потенциал местных детей благодаря равному доступу к дошкольным учреждениям, услугам здравоохранения и развития.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность семье Аль-Абдулла от имени ЮНИСЕФ в Монголии за ее щедрый вклад в поддержку развития детей раннего возраста (РДРВ) наиболее уязвимых детей в Монголии», — сказал Эваристе Куасси-Комлан, представитель ЮНИСЕФ в Монголии.

«Инвестиции в РДРВ, наиболее экономически эффективное средство, позволяющее разорвать порочный круг неравенства, — это инвестиции в основу человеческого капитала. Чем раньше вмешательство, тем лучше результаты для ребенка и процветание и устойчивость общества в целом. Я рад отметить, что РДРВ соответствует «Видению-2050» Монголии, долгосрочной стратегии развития правительства».

Central Hotels зарекомендовала себя как известная группа по управлению отелями в ОАЭ. Его флагманский отель First Central Hotel Suites расположен в Барша-Хайтс (TECOM) недалеко от улицы Шейха Зайда. В настоящее время бренд готов расширить свое присутствие, ориентируясь на ОАЭ как на основной рынок для роста и другие прибыльные направления на Ближнем Востоке. Группа создала множество 5-звездочных отелей, таких как Canal Central Business Bay, C Central Resort the Palm и Royal Central The Palm.

