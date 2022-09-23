Презентация выставки «Тайна монгольских узоров». Фото

CentralAsia (MNG) - В Монгольской художественной галерее проходит уникальная выставка «Тайна монгольского узора» лауреата Государственной премии Манибадар Долгор и народного художника Сэнгэцохио Адъяа.

Даже если он расположен на плоской поверхности, узор представляет собой уникальное искусство, которое может ярко выразить перцептивный ум кочевого народа. Монгольские узоры с глубоким символическим значением удивительны, потому что они существуют в воображаемом пространстве без начала и без конца.

Узоры – основа изобразительного искусства монгольских кочевников. Узоры — это классическое искусство, которое развивалось и совершенствовалось на протяжении тысячелетий. Именно поэтому организаторы считают, что важность выставки для зрителей состоит в том, чтобы познать свои корни, познакомиться с классическим искусством предков, открыть для себя самобытность и сущность монгольской нации.

На специальной выставке было представлено 107 произведений из коллекции Монгольской художественной галереи. В частности, здесь было представлено 55 картин лауреата Государственной премии Манибадар Долгор и 52 работы народного художника Сэнгэцохио Адъяа.

В новое время монгольские узоры продолжают развиваться в тесной связи с прекрасным художественным стилем «монгольская живопись». Сто лет назад, когда искусство считалось «устаревшим» и «темным искусством», народный художник Ядамсурэн Үржин своим произведением «Старый скрипач» провозгласил современную «монгольскую живопись». Наряду с ним Манибадар также способствовал реформированию монгольского изобразительного искусства. Он был первым художником, который рисовал и собирал монгольские узоры, и теперь его наследие дошло до нас.

Народный художник Сэнгэцохио создал термин «монгольская живопись» и «взрастил» «новый» стиль в изобразительном искусстве. Его работы, такие как «Хар буур» (Черный верблюд) и «Хоёр буур» (Два верблюда), известны творческим обогащением техники монгольской живописи и умелым сочетанием ее с классической европейской живописью.

Куратор и искусствовед Н.Оргилболд отметила: «Выставка «Тайна монгольского узора: государственный лауреат Манибадар Долгор и народного художника Сэнгэцохио Адъяа» – особое событие, которого не было в изобразительном искусстве Монголии за последние 40 лет».

Выставка будет открыта для посетителей до 26 сентября.

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