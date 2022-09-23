Глава МИД Монголии встретилась с министром иностранных дел и торговли Венгрии

Батцэцэг Батмөнх и Петер Сияярто

CentralAsia (MNG) - В ходе своего участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сияярто и подробно обменялась мнениями об отношениях и сотрудничестве между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили долгосрочные и среднесрочные цели развития, реализуемые Правительством Монголии, и сотрудничество в рамках «Новой политики восстановления» по стимулированию экономики.

Венгерская сторона подчеркнула, что придает приоритетное значение отношениям между Монголией и Венгрией, и подтвердила, что готова внести свой вклад в реализацию целей развития Монголии и совместно реализовать крупный проект, являющийся символом отношений.

В ходе встречи стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области дипломатической подготовки».

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