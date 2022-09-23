экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялась встреча президента Монголии Хурэлсух Ухнаа с президентом Республики Словения Борутом Пахором

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Республики Словения Борутом Пахором в ходе его участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В начале встречи президент Монголии выразил удовлетворение встречей в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Словенией.

Он сказал, что привержен углублению традиционных и дружественных отношений между двумя странами и активно продвигает двустороннее и многостороннее сотрудничество.

Стороны отметили полную возможность расширения и развития отношений и сотрудничества в сферах экономики, образования, науки, туризма, лесопользования.

Словения с населением 2,1 миллиона человек является членом Европейского союза и входит в Шенгенскую зону. Кроме того, Словения является членом Организации экономического сотрудничества и развития, и ее ВВП на душу населения составляет около 27 тысяч долларов США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Президент Узбекистана поздравил главу Туркменистана с днем рождения
  • За сутки в Монголии выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19
  • Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобилизации в России. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com