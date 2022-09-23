Состоялась встреча президента Монголии Хурэлсух Ухнаа с президентом Республики Словения Борутом Пахором

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Республики Словения Борутом Пахором в ходе его участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В начале встречи президент Монголии выразил удовлетворение встречей в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Словенией.

Он сказал, что привержен углублению традиционных и дружественных отношений между двумя странами и активно продвигает двустороннее и многостороннее сотрудничество.

Стороны отметили полную возможность расширения и развития отношений и сотрудничества в сферах экономики, образования, науки, туризма, лесопользования.

Словения с населением 2,1 миллиона человек является членом Европейского союза и входит в Шенгенскую зону. Кроме того, Словения является членом Организации экономического сотрудничества и развития, и ее ВВП на душу населения составляет около 27 тысяч долларов США.

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