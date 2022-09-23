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Монгольская биржа iDAX Exchange зарегистрирована в качестве официального поставщика услуг виртуальных активов

CentralAsia (MNG) -  Закон о поставщиках услуг виртуального капитала, одобренный парламентом Монголии 17 декабря 2021 года, направлен на создание правовой базы для осуществления деятельности, связанной с виртуальным капиталом в Монголии, обеспечением экономического роста, поддержкой развития, предотвращения рисков и защиту интересов. Также он направлен на защиту и увеличение потока иностранных инвестиций, борьбу с отмыванием денег и терроризмом, а также на обеспечение выполнения Рекомендации 15 ФАТФ и вступил в силу 25 февраля 2022 года.

С введением в действие Закона о поставщиках услуг виртуального капитала любое лицо не может предоставлять услуги виртуального капитала без регистрации в Комиссии по финансовому регулированию, и поэтому для работы в Монголии необходимо зарегистрироваться в качестве поставщика услуг виртуального капитала и получить специальную лицензию и удовлетворять следующим требованиям. Нажмите здесь, чтобы прочитать.

Родная биржа ArdCoin, iDAX, полностью соответствует вышеуказанным требованиям и официально зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Комиссии по финансовому регулированию Монголии.

Таким образом, биржа iDAX не только официально подтвердила, что способна защищать безопасность и интересы своих пользователей, но также имеет полное право работать в качестве криптобиржи в Монголии и за рубежом.

Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов или VASP является важным событием в криптоиндустрии, например, FTX Exchange была зарегистрирована в качестве первого VASP в Объединенных Арабских Эмиратах 29 июля 2022 года.

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