В Улан-Баторе вручен Орден Страны Восходящего солнца

CentralAsia (MNG) - Общественный деятель, актер и певец Сосорбарам Догмид был награжден Орденом «Восходящее солнце, Золотые и серебряные лучи».

Он на протяжении многих лет занимался реализацией различных мероприятий, связанных с Монголией и Японией, и внес значительный вклад в укрепление отношений между Монголией и Японией и взаимопонимание людей через культуру и искусство.

«Император Японии настоящим награждает

Сосорбарам Догмид,

Гражданину Монголии,

Орденом Восходящего солнца, Золотые и серебряные лучи, в удостоверение чего настоящий патент заверен

Печатью Государства в Императорском дворце».

Орден Восходящего Солнца (旭日章) является японский порядок, установленный в 1875 году императором Мэйдзи . Орден был первым национальным украшением награжден японским правительством, создана 10 апреля 1875 года постановлением Государственного совета. На значке изображены солнечные лучи восходящего солнца. Рисунок Восходящего Солнца символизирует энергию столь же мощную, как восходящее солнце, параллельно с концепцией «восходящего солнца» Японии («Страна восходящего солнца»).

Орден вручается тем, кто добился выдающихся достижений в международных отношениях, продвижении японской культуры , достижениях в своей области, развитии благосостояния или сохранении окружающей среды. До окончания Второй мировой войны его также награждали за образцовую военную службу. Начиная с 2003 года, два самых низких ранга (7-й и 8-й классы) Ордена Восходящего Солнца были упразднены, а высшая степень стала отдельным орденом, известным как Орден цветов Павловнии, с единственным званием Большого Кордона.

Современная версия этой чести была удостоена неяпонских получателей, начиная с 1981 (хотя несколько иностранцев удостоились этой чести до Второй мировой войны); Орденом награждены женщины с 2003 года (ранее женщины были награждены Орденом Драгоценной короны ). Вручение ордена администрирует Бюро наград Кабинета министров во главе с премьер-министром Японии. Он вручается от имени Императора и может быть вручен посмертно.

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