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Посольство Таджикистана в России призвало соотечественников не участвовать в боевых действиях

CentralAsia (TJ) -  Посольство Таджикистана в России предупредило соотечественников, временно проживающих и работающих в РФ, об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории иностранных государств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в миграционном центре «Сахарово» будет создана инфраструктура, с помощью которой проживающие в России иностранцы смогут пополнить ряды российской армии.

Посольство Таджикистана в РФ в заявлении, опубликованном 22 сентября на страницах дипмиссии в соцсетях, просит граждан Таджикистана воздержаться от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, напоминая о предусмотренной за это уголовной ответственности.

Для получения дополнительной информации посольство рекомендует соотечественникам обращаться в посольство и консульства Таджикистана в городах Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа.

Незадолго до сообщения мэра Москвы Госдума России приняла поправки, которые упрощают получение гражданства РФ. Согласно документу, иностранцами, заключившим годовой контракт о службе в российской армии, будут выдавать гражданство без необходимости предварительно получать вид на жительство. Согласно действующему законодательству, для получения российского гражданства иностранцу необходимо отслужить по контракту как минимум три года.

Уголовный кодекс Таджикистана за участие граждан страны в боевых действиях за границей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 до 20 лет. В прошлом несколько таджикистанцев были приговорены к длительным тюремным срокам за участие в боевых действиях на территории Сирии.

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