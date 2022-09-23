Из-за мобилизации в РФ на российско-грузинской границе образовалась длинная очередь из автомобилей. Видео

CentralAsia (CA) - У пограничного и таможенного пункта «Верхний Ларс»--Казбеги» на североосетинском участке российско-грузинской границы скопились несколько тысяч автомобилей, владельцы которых, в том числе вместе с семьями, пытаются поскорее пересечь границу и попасть в Грузию. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Особенно большая очередь с российской стороны границы выстроилась с утра 21 сентября, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

В администрации грузинского городка Степанцминда (недалеко от границы с РФ) «Ъ» сообщили, что огромная очередь легковых автомобилей, растянувшаяся с российской стороны на 30–35 км, «непривычна для конца сентября, поскольку курортный сезон на черноморском побережье Грузии подходит к концу».

По свидетельству очевидцев, простояв на границе несколько часов, владельцы возвращаются во Владикавказ, оставляют там машину, вновь едут к хвосту очереди на такси или маршрутке и пересекают границу пешком, пройдя десятки километров в надежде на то, что в Степанцминде найдут другую машину, а вещи, оставленные во Владикавказе, будут доставлены ночью или рано утром, когда очередь постепенно рассосется.

По свидетельству россиян, которые все-таки смогли пересечь границу, особенно тщательно их проверяют на российском КПП. На грузинском КПП у граждан РФ чаще всего спрашивают, с какой целью они едут в Грузию. Большинство называет себя туристами.

Россиян в Грузии привлекает безвизовый режим, возможность жить 12 месяцев без регистрации, большой массив комфортной недвижимости, готовой к аренде. При этом около 23 тыс. россиян уже владеют недвижимостью в Грузии.