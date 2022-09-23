В Погранслужбе Казахстана заявили о скоплении машин на казахстанско-российской границе

CentralAsia (KZ) - На казахстанско-российской границе наблюдается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ Казахстана.
«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан.
Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле», - говорится в сообщении.
Пограничная служба КНБ совместно с компетентными государственными органами обеспечивает безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения