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Власти Алматы отказали в проведении митинга против досрочных выборов президента
Предыстория: В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента

CentralAsia (KZ) -  Администрация Алматы во второй раз отказала в проведении митинга против внеочередных выборов президента Казахстана. Уведомление о проведении митинга подавали гражданские активисты и «Коалиция демократических сил».

«Мы получили отказы в митингах в Алматы и Астане по всем нашим заявкам. Хотя в Законе в статье 11 прямо указано, что в случае невозможности проведения митинга в данном месте, акимат предлагает другое место!» — написал в Factbook активиcт Мухтар Тайжан.

Ранее активисты подавали уведомления о проведении митинга 17 сентября в период 12.00—15.00. Однако 14 сентября отказали в проведении митинга. Руководитель управления общественного развития Алматы Айдар Есенбеков в качестве причины для отказа написал, что 17 сентября в сквере имени Шокана Уалиханова «запланированы культурно-массовые мероприятия».

В 2020 году в Казахстане был принят новый закон о мирных собраниях, согласно которому для проведения митинга достаточно подать уведомление вместо получения разрешения, как было ранее. Однако, по словам правозащитников и активистов, на практике местные акиматы в большинстве случаев не дают разрешения.

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