ВВП на душу населения Тувы и Бурятии более чем на 60 процентов ниже, чем в центральной России

CentralAsia (MNG) - Если посмотреть на среднюю продолжительность жизни бурят и тувинцев, то монголы живут на 4 года дольше, чем тувинцы, на 2 года дольше, чем буряты и на 1 год дольше, чем среднего показателя граждан РФ, - пишет монгольский новостной сайт ubn.mn.

Но по валовому внутреннему продукту на душу населения, монголы в 2,7 раза ниже, чем в среднем по России, но на 15-20 процентов выше Бурятии и Тувы. Кроме того, ВВП на душу населения Тувы и Бурятии на 62 процента ниже, чем в центральной России.

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