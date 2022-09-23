В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в пятницу началось выдвижение кандидатов на должность президента, закончится оно в 18:00 11 октября.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года.

Право выдвижения кандидатов принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Требования, предъявляемые конституцией к кандидатам в президенты: гражданство по рождению, проживание на территории Казахстана последние 15 лет, высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладание активным избирательным правом, опыт работы на госслужбе или на выборных должностях не менее пяти лет, свободное владение государственным языком.

Также кандидату в президенты необходимо внести избирательный взнос в размере 3 млн тенге ($6,2 тыс.) (50 МЗП). МЗП - минимальная заработная плата, 1 МЗП в данный момент составляет 60 тыс. тенге ($124).

Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов он будет избран главой государства или по итогам голосования кандидат наберет не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Подписные листы должны быть выданы в течение пяти дней после установления соответствия кандидата требованиям конституции и конституционного закона.

По состоянию на 1 июля 2022 года, по данным ЦИК, в реестр избирателей включено 11,8 млн граждан.

В поддержку каждого кандидата должно быть собрано более 118 тыс. подписей избирателей на этапе регистрации Центризбиркомом республики.

Предвыборная агитация начнется с 18:00 21 октября до 18 ноября 2022 года. 19 ноября - «день тишины». ЦИК подведет предварительные итоги выборов с 21 по 22 ноября. Установление итогов и регистрация избранного президента - с 21 по 27 ноября.

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