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Узбекистан и Индия обсудили транспортный коридор через порт Чабахар

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Обсуждены вопросы развития транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия» посредством порта Чабахар, сообщила пресс-служба министерства.

На переговорах достигнута договорённость о разработке технико-экономического обоснования нового транспортного маршрута, создаваемого в связи с необходимостью обслуживания растущего объема торговли Узбекистана и Индии, который в ближайшей перспективе достигнет 1 млрд долларов.

Маршрут также призван обеспечить непрерывность поставок продукции в рамках товарооборота стран Центральной Азии и Индии, в свою очередь, стремящегося к отметке 3,2 млрд долларов в год.

Ранее сообщалось, что Китай разрешил Узбекистану экспортировать фасоль и сушенную дыню.

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