В ходе протестов в Иране погибли более 30 человек

CentralAsia (CA) - В Иране шестой день продолжаются протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. В ходе протестов погиб уже 31 человек, сообщает «Аль Арабия» со ссылкой на местных правозащитников.

Протесты проходят более чем в 100 иранских городах и 30 провинциях, передает Fox News. Участники акций поджигают полицейские и правительственные здания. Сотрудники правоохранительных органов в ответ применяют слезоточивый раз и стреляют по толпе. По данным The Telegraph, погибли не менее пяти полицейских.

На фоне беспорядков в Иране отключают мобильный интернет. Министерство разведки Ирана вчера, 22 сентября, заявило, что участие в протестах является нарушением закона и все демонстранты предстанут перед судом, сообщает телеканал «Аль-Хадас». Watch the latest video at foxnews.com 22-летняя Махса Амини, жительница иранской части Курдистана, впала в кому через несколько часов после того, как полиция нравов в прошлый вторник задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба.

Свидетели обвинили полицейских в том, что они ее избили. Бригадный генерал полиции Хоссейн Рахими в понедельник сказал, что это ложь, и что смерть этой девушки была прискорбной случайностью.

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан. Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, а более тридцати получили ранения, в том числе тяжелые.

Протесты в иранском Курдистане вспыхнули в субботу в родном городе Амини Сакезе после ее похорон. Там силовики открыли огонь по толпе, которая шла к местной администрации. Одновременно или чуть позже протесты начались и в других курдских городах. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как толпа бросает камни в городе Дивандерре, а затем убегает под звуки выстрелов.

Махса Амини, этническая курдка из города Сакез в провинции Курдистан, умерла в больнице в пятницу, проведя три дня в коме.

Она была задержана полицией нравов во вторник возле станции метро в Тегеране. Полицейские обвинили ее в нарушении закона, обязывающего женщин полностью покрывать волосы платком, а руки и ноги - свободной одеждой.

По словам свидетелей, ее избили сразу в полицейском фургоне, на котором ее повезли в следственный изолятор.

No flags. No big banners. No sponsors. No affiliation. No violence. No public property loss. Women & men, all in sync, in a massive massive crowd. This is Iran and this is how a actual protest looks like against the oppressive ruling. #IranProtests pic.twitter.com/woqLwGX5z8