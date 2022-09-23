В этом году в Казахстан въехало 4,3 млн иностранцев, из них 1,6 млн россияне - МВД

CentralAsia (CA) - Пребывание иностранцев в Казахстане на контроле, заявили в миграционной службе МВД.

«Учет иммигрантов ведётся органами внутренних дел из информации принимающих лиц и данных КНБ.

По статистике в этом году в Казахстан въехало 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан России въехало 1млн 660 тыс., а выехало 1 млн 640 тыс.», - говорится в сообщении.

Отмечено, что органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. – сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан России.

Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в России. Практически все билеты на ближайшие дни из России в другие страны были выкуплены за несколько часов.