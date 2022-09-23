Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета

CentralAsia (CA) - США призывают все «ответственные стороны» не отключать интернет в России, чтобы у россиян оставался свободный доступ к информации, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Он обвинил российские власти в «манипулировании информацией».

Прайс во время брифинга вспомнил о недавних случаях закрытия СМИ в России и сказал, что важно проявлять солидарность с журналистами, которые продолжают освещать события в Украине. По словам пресс-секретаря, США ставят своей целью «сделать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась еще сильнее».

«Именно поэтому мы призвали ответственные стороны по всему миру не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в Россию, чтобы интернет оставался бесплатным и доступным и продолжал работать в России»,— пояснил Нед Прайс.

На уточняющий вопрос о реакции США на планы российских властей подписать соглашения по кибербезопасности с рядом стран Прайс ответил, что РФ «не зарекомендовала себя как ответственный участник киберпространства». «Мы предостерегаем страны от заключения подобных соглашений»,— добавил он.

24 мая гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеосервис не собирается уходить из России, поскольку одна из его целей — доставлять в страну независимые новости на фоне событий в Украине. По ее словам, «информация действительно играет важную роль, информация может быть оружием», и YouTube будет помогать россиянам «узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира».