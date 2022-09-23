Отключение интернета приводит к серьезным нарушениям прав человека, - ООН

CentralAsia (CA) - Многие правительства отдают распоряжения об отключении интернета, забывая или пренебрегая драматическими последствиями, к которым может привести такой шаг. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нем содержится призыв к государствам отказаться от такой пагубной практики.

«Слишком часто работа основных каналов связи или целых коммуникационных сетей замедляется, или они блокируются, иногда без официального признания или обоснования такого действия, что лишает тысячи или даже миллионы людей единственной возможности связаться со своими близкими, продолжить работу, участвовать в политических обсуждениях или в принятии решений», – говорится в докладе.

В период с 2016 по 2021 год в ООН поступили сообщения о 931 отключениях интернета в 74 странах. В 12 странах за этот период было произведено более десяти отключений в каждой. Многочисленные блокировки всемирной паутины происходят во всех регионах мира, но большинство сообщений об этом поступали из стран Азии и Африки.

Авторы доклада полагают, что отключение интернета является серьезным свидетельством ухудшения ситуации с правами человека. В последнее десятилетие оно, как правило, происходило в определенных условиях, в том числе в периоды конфликтов или повышенной политической напряженности, например, после выборов или во время широкомасштабных акций протеста.

Почти половина всех отключений в период с 2016 по 2021 год пришлись на периоды политических кризисов, причем 225 отключений были зафиксированы во время демонстраций.

В результате отключения интернета больницы не могут в экстренных случаях связаться со своими врачами, избиратели оказываются отрезанными от информации о кандидатах, студенты не могут подготовиться к экзаменам, производители теряют связь с покупателями. И это – лишь некоторые негативные последствия отключения интернета.

Авторы доклада подчеркивают, что реальные драматические последствия отключений интернета для жизни и прав человека миллионов людей в значительной степени недооцениваются и заслуживают гораздо большего внимания со стороны государств и международных организаций.

«Учитывая неизбирательное и непропорциональное воздействие отключений интернета на права человека, государствам следует воздерживаться от таких отключений. Полное отключение, в частности, влечет за собой неприемлемые последствия для прав человека и никогда не должно вводиться», – говорится в документе.