Главными посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной стали Турция и Саудовская Аравия, - «Ъ»

Ключевую роль в освобождении десятерых пленных иностранцев, воевавших в рядах ВСУ, сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен

CentralAsia (CA) - Москва и Киев провели крупнейший с начала военной операции обмен пленными. С одной стороны на свободе оказались 55 российских военных и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук, с другой — 215 человек, включая командиров батальона «Азов» и иностранцев, воевавших на стороне Киева.

Как пишет «КоммерсантЪ», такой результат стал возможен благодаря двум международным игрокам — Турции, давно претендующей на роль главного посредника, и Саудовской Аравии, ранее не замеченной в активности на украинском направлении.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность»,— сказал утром в четверг представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, не называя конкретных имен. Впоследствии глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что освобождено 55 военных и еще один человек — бывший депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

В свою очередь, украинская сторона заявила об освобождении 215 человек. В их числе — десять иностранцев, воевавших на стороне Киева (британцы, американцы, марокканец, швед и хорват). Они из плена отправились в Саудовскую Аравию, которая сыграла роль посредника. Вскоре, как ожидается, бойцы смогут вернуться в свои родные страны. А в число освобожденных украинцев вошли, среди прочих, бойцы батальона «Азов», которые участвовали в боях за Мариуполь. При этом пятеро лидеров «Азова» до конца боевых действий, согласно условиям сделки, должны будут оставаться в Турции.

«Они будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции (Реджепа Тайипа Эрдогана). На время до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться»,— пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что именно президент Эрдоган еще в начале недели первым анонсировал подготовку к обмену. Сделал он это в интервью американскому телеканалу PBS.

При этом оно запомнилось благодаря другим ярким высказываниям турецкого лидера. Когда журналисты спросили президента, можно ли позволить России сохранить за собой территории Украины, занятые с февраля (что и предполагается сделать в результате референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях), он решительно ответил: «Нет, несомненно, нет». И добавил: «Когда мы говорим о взаимовыгодном соглашении, мы имеем в виду вот что. Если в Украине будет установлен мир, возвращение земель, которые были заняты, будет действительно важным. Мы этого и ожидаем».

Подобная риторика Эрдогана, кажется, идет вразрез с политикой Москвы. Однако эксперты по региону, которых опросил «Ъ», убеждены: именно уникальная возможность турецкого лидера находить общий язык как с Россией, так и с Западом делает его практически незаменимым переговорщиком по Украине.

«В интервью американскому телеканалу Эрдоган высказал также много тезисов, который можно счесть пророссийскими, но они остались незамеченными. Например, когда президента спросили о якобы имеющих место массовых захоронениях, обнаруженных после ухода российских войск, он ответил, что это предмет для международного расследования при участии ООН. То есть он не стал бездоказательно обвинять Россию в военных преступлениях. Турция действует на перспективу и уверена, что какой-то мир рано или поздно будет достигнут,— заявил «Ъ» эксперт по турецким СМИ, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

Ту же мысль в беседе с «Ъ» развил и турецкий политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем. «Обмен был бы невозможен без участия спецслужб двух стран, и, по-моему, таким образом Россия дает сигнал: мы будем защищать наши интересы всеми возможными путями, однако окно для диалога остается открытым. Этот сигнал прежде всего адресован Западу, который находится в контакте с Анкарой. Эскалация, на которую идет Россия, организуя референдумы и мобилизацию, должна лишь подтолкнуть стороны к диалогу, так как страны Запада тоже страдают от сложившейся ситуации. И здесь стоит добавить, что Турция, взяв на себя роль переговорщика, принимает немалые риски — ведь США уже угрожают ей санкциями, например, за работу платежной системы «Мир» в турецких банках»,— считает Озертем.

Так или иначе, Турции к такой роли не привыкать. А вот участие в обмене Саудовской Аравии стало сюрпризом.

«Исходя из интересов Его Высочества наследного принца (Мухаммеда бен Сальмана) и в продолжение его усилий по принятию гуманитарных инициатив в отношении российско-украинского кризиса, Его Высочеству удалось выступить посредником в освобождении десяти заключенных из пяти стран в рамках процесса обмена пленными»,— говорилось в тексте, опубликованном саудовским государственным информагентством SPA. А еще утром в среду появилась информация, что Мухаммед бен Сальман принял советника и специального представителя президента Украины Рустама Умарова, который отвечает за связи со странами Ближнего Востока. Как говорилось в сообщении по итогам встречи, наследный принц подтвердил «поддержку королевством всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса в Украине».

С самого начала боевых действий в Украине арабские страны пытались проявить себя в качестве посредников между Москвой и Киевом. Была создана контактная группа по Украине в рамках Лиги арабских стран, чьи представители неоднократно общались с обеими сторонами конфликта. Очередные контакты группы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялись в четверг в Нью-Йорке. Там же происходят и двусторонние переговоры российского министра с многочисленными арабскими коллегами. Но удачи добилась пока лишь Саудовская Аравия.

Для Мухаммеда бен Сальмана дипломатическая победа очень важна, учитывая, что в западном мире к нему относятся как к изгою из-за нарушений прав человека в королевстве, а также из-за подозрений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи. Между тем по итогам обмена пленными благодарности наследному принцу Саудовской Аравии высказали, в частности, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом, Мухаммед бен Сальман оказался явным бенефициаром этой сделки.