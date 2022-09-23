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В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы, передает Zakon.kz.

По информации Департамента государственных доходов, с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент – 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент – 31 кг).

Как отметили в ведомстве, при превышении указанного лимита нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения.

В отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах – до 31 кг.

В отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах – до 31 кг.

Норма беспошлинного ввоза алкоголя также останется неизменной – 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

С 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, поскольку временное решение об увеличении нормы, действовавшее с 28 апреля 2022 года, завершает свое действие.

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