В Казахстане пройдут военные учения ОДКБ

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CentralAsia (KZ) - На юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях, пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Отмечается, что тренировочные маневры КСОР будут проходить с 26 сентября по 8 октября.

В связи с этим с 22 по 30 сентября в Казахстан прибывают воинские контингенты государств — членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике.

«В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения», — уточнили в ведомстве.

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