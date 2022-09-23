Третья центральная больница Улан-Батора внедряет передовые технологии для восстановления сердечного клапана

CentralAsia (MNG) - В третьей центральной больнице Улан-Батора внедрена технология восстановления сердечных клапанов

С 2012 года Государственная третья центральная больница Улан-Батора в сотрудничестве с Люксембургским институтом кардиохирургии и интервенционной кардиологии постепенно внедряет высокопроизводительное оборудование для операций на открытом сердце и анестезиологического оборудования для детей и хирургической среде, а для кардиохирургии в стационаре постоянно организует обучение без отрыва от производства для совершенствования навыков хирургической техники и укрепления национальной команды кардиохирургов.

В результате этих мероприятий количество операций на сердце в больнице, особенно количество и качество высококвалифицированных операций на сердце, ежегодно увеличивается на процент.

На этот раз во время обучения и операции, проведенной в больнице 18-24 сентября 2022 г., совместно с командой приглашенных профессоров Люксембургской кардиохирургии было обследовано и диагностировано более 20 человек, из них 6 случаев были прооперированы совместной командой.

Особенностью этой операции является внедрение новой передовой технологии реконструкции сердечных клапанов, которая еще не применялась в монгольской кардиохирургии.

Эта операция по восстановлению сердечного клапана является высокоэффективной хирургической техникой, которая сохраняет собственный клапан пациента и улучшает качество жизни пациента, а также устраняет необходимость в препаратах, разжижающих кровь, на всю жизнь.

Сердце выполняет работу насоса для подачи крови ко всем органам и тканям. Его бесперебойная работа гарантирует нормальное состояние всего организма. Периодические сокращения сердечной мышцы продолжаются всю жизнь человека и обеспечивают ткани кислородом.

Орган состоит из четырёх основных частей: пары предсердий и пары желудочков с перегородками. Они служат для разделения венозной и артериальной крови. Сначала кровь подходит из нижней вены в правое предсердие, а через клапан в желудочек. Два клапана помогают потокам направиться в нужную сторону: лёгочный и митральный. Второй нужен для направления крови в левый желудочек.

После обогащения кислородом в лёгких кровь через клапан аорты направляется в левый желудочек, а из него уже поступает в аорту, которая является основной артерией в организме человека.

При неполадках в работе клапана аорты организм начинает испытывать недостаток в артериальной крови, обогащённой кислородом. В результате появляется одышка, грудные боли, общая слабость и повышенная утомляемость. Некоторые больные теряют периодически сознание. Если вовремя не заняться исправлением ситуации, то заболевание может окончиться смертельным исходом.

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