В ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье стартовали референдумы по присоединению к России

CentralAsia (CA) - В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на части Запорожской области сегодня, в 8:00 мск, стартовало голосование на референдумах. По их итогу будет решено, попросят ли эти территории права войти в состав Российской федерации на правах субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

В первые четыре дня голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Также в России заработали участки для голосования беженцев.

Глава ДНР Денис Пушилин также обратился к жителям ДНР. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он заявил, что в ДНР «более восьми лет ждали этого момента». «Проверение референдума — историческая веха. Не только потому что мы уверены в положительном результате, а потому что это кульминация нашего общего непростого пути»,— сказал он.

Спикер Госдуму Вячеслав Володин также обратился к жителям Донбасса в своем Telegram-канале. «Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим»,— написал он.

Решение о проведении референдумов было принято на этой неделе. В США, ЕС и НАТО сообщили, что не признают итогов референдумов и введут новые санкции. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что референдумы — еще одна опасная эскалация, а Россия таким способом демонстрирует отказ от дипломатии.