ISW: Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 22 на 23 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают ограниченные наземные удары вдоль линии фронта в Донецкой области.

22 сентября российские войска не наносили никаких подтвержденных наземных ударов к западу от Гуляйполя и продолжают удары по западной части Запорожской области.

Выводы института:

Подход Кремля к частичной мобилизации может успешно удовлетворить внутреннюю квоту Кремля по мобилизованному персоналу, но вряд ли приведет к созданию эффективных солдат и вызывает сильную негативную реакцию внутри страны.

22 сентября украинские силы, вероятно, продолжают ограниченные контрнаступательные операции вдоль границы Харьковско-Луганской области и продолжили атаки на Лиман.

Украинские военные представители хранили оперативное молчание в отношении украинских наземных атак в Херсонской области 22 сентября и подтвердили, что украинские силы проводят операцию по воспрещению в Херсонской области на оперативном уровне.

Украинские контрнаступления - юг и восток Украины

Главное усилие России - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и двух вспомогательных усилий);

Основные усилия подчиненных России - захват Донецкой области;

Усилия поддержки России - Южная ось;

Украинские контрнаступления (усилия Украины по освобождению оккупированных Россией территорий)

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман).