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В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир», - СМИ
Предыстория: Ограничения для российских карт «Мир» за рубежом могут вызвать вторую волну «карточного туризма»

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилась информация, что узбекские банки с 23 сентября перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

C 23 сентября пользователи в Узбекистане поделились в мессенджерах информацией касательно прекращения обслуживания этих карт.

В отделе МПС Uzcard изданию nova24 сообщили, что никаких уведомлений от банков по этому поводу не поступало.

А в PR отделе компании заявили, что карты «МИР» заработают в ближайшее время.

«Со стороны обслуживающих компаний ведутся профилактические работы, поэтому по техническим причинам временно приостановили обслуживание карт «МИР». Как работы завершатся, обслуживание карт продолжится в штатном режиме, однако в Узбекистане будут работать только те карты «МИР», которые были выпущены в Узбекистане», — сказали в межбанковской платёжной системе Uzcard.

В компании добавили, что туристы или релоканты, прибывшие в Узбекистан, смогут открыть узбекскую карту и перевести на нее свои средства с зарубежных карт «Мир».

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