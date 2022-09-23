В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт «Мир», - СМИ

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась информация, что узбекские банки с 23 сентября перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

C 23 сентября пользователи в Узбекистане поделились в мессенджерах информацией касательно прекращения обслуживания этих карт.

В отделе МПС Uzcard изданию nova24 сообщили, что никаких уведомлений от банков по этому поводу не поступало.

А в PR отделе компании заявили, что карты «МИР» заработают в ближайшее время.

«Со стороны обслуживающих компаний ведутся профилактические работы, поэтому по техническим причинам временно приостановили обслуживание карт «МИР». Как работы завершатся, обслуживание карт продолжится в штатном режиме, однако в Узбекистане будут работать только те карты «МИР», которые были выпущены в Узбекистане», — сказали в межбанковской платёжной системе Uzcard.

В компании добавили, что туристы или релоканты, прибывшие в Узбекистан, смогут открыть узбекскую карту и перевести на нее свои средства с зарубежных карт «Мир».