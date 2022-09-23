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Состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных «50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Австралийским Содружеством»

CentralAsia (MNG) -  23 сентября в зале «Номин» Министерства иностранных дел Монголии состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Австралийским Содружеством.

В мероприятии приняли участие госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж, посол Австралии в Монголии Кэти Смит, исполнительный директор АО «Монгол Шуудан» Б. Анхбаатар.

На марке на тему «50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Австралийским Содружеством» изображены монгольский сайгак с теленком, пасущаяся в предгорьях Жаргалант-Хайрхан, в Хуйс-Гоби, и рыжий кенгуру, кормящийся на склонах гигантской скалы Улуру в Австралии.

Исполнительный директор АО «Монгол Шуудан» Б. Анхбаатар вручил почетным гостям, присутствовавшим на церемонии, памятные марки.

Старший дипломат О. Батсайхан оказал профессиональные консультации и содействие в создании этих марок.

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