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«Узбекистон темир йуллари» и Германский банк развития «KFV» заключили меморандум по закупке электропоездов

CentralAsia (UZ) -  Железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» принимает участие в проходящей в Берлине крупнейшей в мире международной выставке транспортных технологий «InnoTrans 2022».

По данным компании, при участии Министерства транспорта, АО «Узбекистон темир йуллари», Германского банка развития «KFV» и «Deutsche Bahn AG» был подписан четырехсторонний меморандум об использовании кредитной линии для закупа электропоездов и пассажирских вагонов для Узбекистана.

Также состоялись встречи с представителями ведущих в мире компаний в сфере железнодорожного транспорта. В частности, с польским концерном «Pesa» специализирующемся на производстве поездов, вагонов, трамваев и их модернизации. Также прошли переговоры с китайской корпорацией «CRRC Corporation Limited», занимающей почти половину мирового рынка по производству железнодорожного транспорта.

В ходе переговоров представитель компании «Узбекистон темир йуллари» сообщил, что в рамках использования льготной кредитной линии от Германского банка развития «KFV», на закупку необходимых электропоездов и пассажирских вагонов, будет проведён тендер и пригласил обе крупные производственные компании принять в нём участие.

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