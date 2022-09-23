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Туркменские банки перестали переводить деньги студентам российских вузов

CentralAsia (TM) -  Два банка в Туркменистане полностью прекратили переводить деньги студентам, обучающимся в России. Как сообщают источники turkmen.news, родители не могут отправить деньги детям, даже если те учатся в вузах, входящих в список одобряемых туркменскими властями.

Переводы отказываются делать, в частности, в «Сенагатбанке» в Туркменабаде и в банке «Туркменбаши» в Мары. Сотрудники банков ссылаются на некий «приказ сверху», но причины данного решения не называются.

Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину перевод денег студентам в Россию существенно осложнился. В связи с наложенными на Россию санкциями переводы принимались лишь на счета в Тинькофф-банке и Райффайзенбанке, у которых не так много отделений. Теперь же отправить деньги нельзя.

Возможно, ужесточение связано с частичной мобилизацией, объявленной в России 21 сентября. Это решение означает переход боевых действий на качественно иной уровень. Но официально власти Туркменистана не давали никаких разъяснений о своем отношении к происходящему.

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