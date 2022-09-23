В Нью-Йорке состоялось министерская встреча Центральной Азии в формате «С5+1»

- Азия и мир, политика
- 14:08, 23 сентября 2022
- Просмотров: 374
CentralAsia (CA) - На полях 77-й Сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялась министерская встреча стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате «С5+1».
В ходе мероприятия руководители и представители внешнеполитических ведомств Казахстан, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудили актуальные вопросы взаимодействия по взаимовыгодным направлениям.
Состоялся обмен мнениями о путях расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в формате «С5+1» с целю обеспечения устойчивого экономического развития ЦА.
Стороны достигли договоренности о продолжении тесных связей на высоком и экспертном уровнях в формате «С5+1», а также принятию конкретных мер ориентированных на достижение практических результатов.