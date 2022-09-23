CentralAsia (MNG) - На полях своего участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Хурэлсух Ухнаа встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Президент поблагодарил Генерального секретаря ООН за принятие приглашения и визит в Монголию.

Он отметил, что Монголия придает большое значение своим отношениям и сотрудничеству с ООН, стремясь внести свой вклад в решение глобальных проблем в рамках организации.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил удовлетворение своим визитом в Монголию.

Он также сказал, что ценит стабильное политическое и экономическое развитие Монголии, а также ее активное участие в важных региональных и международных вопросах как миролюбивой страны.

Кроме того, стороны подтвердили, что будут активно сотрудничать в реализации вопросов, обсужденных и согласованных в ходе визита Антониу Гутерриша в Монголию в прошлом августе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения