Президент Узбекистана заявил, что страна больше не экспортирует газ, но Госкомстат сообщает обратное

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, встретившийся 22 сентября с активом Ташкентской области, сообщил о том, что Узбекистан прекратил экспорт газа и хлопка.

«Сейчас мы не экспортируем ни хлопок, ни газ. Мы даже покупаем газ за границей. Причина в том, что наша промышленность развивается. Даже если эти два основных продукта не продаются за границу, объем нашего экспорта увеличился в 5-6 раз по сравнению с 2016 годом», — цитирует президента Kun.uz.

В отчете Государственного комитета по статистике Узбекистана за прошедшие 8 месяцев с января по август 2022 года реализовано газа на сумму 645,9 млн долларов, что на 60,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт газа уменьшился на 35,9% и составил 76,2 млн долларов.

Ранее со ссылкой на отчет Главного таможенного управления Китая от 20 июля сообщалось, что Узбекистан за шесть месяцев 2022 года продал Китаю природного газа на сумму 404 млн долларов.

По данным китайской стороны, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету Главного таможенного управления Китая, Узбекистан остается одной из пяти стран, которые продают больше всего газа в Китай. На первом месте Туркменистан, который за шесть месяцев продал Китаю газа на 4,5 миллиарда долларов. Следующие места заняли Россия, Мьянма, Казахстан и Узбекистан.

По информации из открытых источников, Узбекистан продает в Китай не менее 10% своего газа. Основная часть узбекского газа продается в Китай.

Узбекистан прекратил экспорт газа в Китай в начале 2022 года из-за увеличения внутреннего спроса. Но с мая экспорт газа в Китай возобновился.

Глава «Узтрансгаза» Бехзод Норматов заявил 28 июня, что Узбекистан может полностью отказаться от продажи газа за рубеж к 2025-2026 годам. Он объяснил это увеличением внутреннего спроса на газ.